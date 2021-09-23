Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üniversiteden merdiven korkuluğu çalan 4 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük Üniversitesi kampüs alanından merdiven korkuluğu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük Üniversitesi kampüsü içerisinde 3 ton merdiven korkuluğunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanından yola çıkarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.G, A.G, A.T. ve E.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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