Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta yolda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.
Erbaa-Niksar kara yolu Karanlıkdere mevkisinde yaralı karacayı bulan Erbaa Doğa Sporları Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Yusuf Tanoba, yetkililere haber verdi. Olay yerine jandarma ekipleri gelerek yolda güvenlik tedbiri aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yaralı karacayı teslim aldı.
Karaca'nın tedavisinin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünde yapılacağı öğrenildi.
Etiketler: Tokat
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