100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, kan bağışının önemine dikkati çekti.

Bağışçılara teşekkür eden Vali Ayaz, "Bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir. Bunu düşünerek bu bağışı yapmak gerekmekte. Bağışlarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum, bir sürü insana şifa oldunuz." dedi.

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler de Çankırı'da ilk defa madalya programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kan bağışında özellikle koronavirüs salgını sürecinde sıkıntılar yaşandığını ancak sıkıntıların geride bırakıldığını belirten Güler, "Sizlerin sayesinde birçok hastamıza şifa oluyoruz. Vermiş olduğunuz 1 litre kanla 3 hastamıza şifa oluyorsunuz. Kızılay'a kan bağışlamıyorsunuz, Kızılay aracılığı ile hastaya kan bağışlıyorsunuz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, bağış sayılarına göre 4 bağışçıya altın, 13 bağışçıya gümüş ve 214 bağışçıya da bronz madalya takdim edildi.