Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir şüpheliyi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine düzenlenen operasyonda, 83 sentetik ecza, 1,15 gram esrar, 6,60 gram metamfetamin, 3 kök Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Çorum Uyuşturucu
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