Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin yaptıkları çalışma sonucu, bir kişinin İstanbul'dan Niksar ilçesine uyuşturucu getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince D-100 kara yolunda durdurulan şüphelinin aracı ve üzerinde yapılan aramada, 197 uyuşturucu hap ile 15 kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.