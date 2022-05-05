Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin yaptıkları çalışma sonucu, bir kişinin İstanbul'dan Niksar ilçesine uyuşturucu getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.
Jandarma ekiplerince D-100 kara yolunda durdurulan şüphelinin aracı ve üzerinde yapılan aramada, 197 uyuşturucu hap ile 15 kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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