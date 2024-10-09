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Güncel
AA 09.10.2024 23:12

Tokat'ta "Sorgum sudan otu melezi" bitkisiyle hayvancılıkta yem maliyeti düşürülecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" ile Tokat'taki besicilere destek sağlandı.

Tokat'ta "Sorgum sudan otu melezi" bitkisiyle hayvancılıkta yem maliyeti düşürülecek

Pazar ilçesinde temmuzda 3 çiftçiye ait 10 dekar arazide buğday hasadı sonrası ikinci ürün olarak ekilen ve yüzde 75 tohum hibeli proje kapsamında yem yapımında kullanılan, mısır yaprağına benzeyen "sorgum sudan otu melezi"nin hasadı gerçekleştirildi.

Yem maliyetlerinin düşürülmesi, besicilerin kar marjının artırılması ve böylelikle hayvancılığın gelişmesi hedeflenen projede, suya, gübreye ve tohuma daha az ihtiyaç duyan bitkiden dekar başına 7 ton ürün elde edildi.

Yüksek verim elde edilen ürünün yaygınlaştırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Pazar Kaymakamı Ömer Niğdelioğlu, Tokat Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Ok, İl Çayır Mera Şube Müdürü Selver Tali, Pazar Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Taşlık köyünde Seyfi Yatkın'a ait 4 dekar arazide ekili olan ürünün hasat programına katıldı.

Hasat edilen "sorgum sudan otu melezi"ni inceleyen yetkililer, diğer çiftçilere bu ürünü ekmeleri konularında tavsiyede bulunarak teşvik ve desteğin verileceğini belirtti.

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Tokat Tarım ve Orman Bakanlığı
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