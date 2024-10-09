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Güncel
AA 09.10.2024 23:06

Kilis'te avukatlardan kadın cinayetlerine tepki

Kilis'te avukatlar düzenlenen basın açıklaması ile kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Kilis'te avukatlardan kadın cinayetlerine tepki

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Kilis Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Nazmiye Nacar Püsküllü, özellikle son iki ayı, erkekler tarafından öldürülen, sokak ortasında erkeklerin cinsel saldırısına uğrayan, kaybolan ve kendisinden haber alınamayan kadınların haberleri ile geçirdiklerini söyledi.

Püsküllü, en son İstanbul'da vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in ölüm haberinin, kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı ve tablonun korkunçluğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Püsküllü, şunları kaydetti:

"Bir kadını taciz eden defalarca uzaklaştırma alınan kişinin serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz. Cezaların caydırıcılığının arttırılması gerekmektedir."

Programda Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Baro Başkanı Mehmet Taşcı da konuşmalarında kadın cinayetlerini kınadı.

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