Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.10.2024 22:45

Uşaklı miniklere hayvan sevgisi anlatıldı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Akse'de bulunan Hayvanat Bahçesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hayvanları daima sevip koruyacaklarını belirterek çocukların da aynı duygularla can dostlarımıza sahip çıkmasını istedi.

Uşaklı miniklere hayvan sevgisi anlatıldı

Hafta boyunca Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Mavişehir İlkokulu, Dülğeroğlu İlkokul ve Muharemşah İlkokulu'na giderek öğrencilere uygulamalı sunumlar eşliğinde hayvanların korunmasına ve bakımına yönelik bilgiler verdi.

Ardından Uşak Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne gelen öğrencileri ağırlayan ekipler; çocukların hayvanların korunması konusunda bilinçlenmesi ve sokak canlılarına karşı duyarlı davranması adına çeşitli anlatımlar gerçekleştirdi. Kendileri için düzenlenen sunumların yanı sıra yüz boyama etkinliği ile keyifli vakit geçiren çocuklar; kent orkestrası tarafından kendileri için verilen mini konserin de tadını çıkarttı.

Programın son ayağı olan ve hayvanat bahçesinin bulunduğu Akse Çamlığı'nda gerçekleşen etkinlikte Başkan Yalım'a yoğun ilgi gösteren çocuklar; Uşak Belediyesi'nin sokak hayvanları korumasını ve onlara sahip çıkmasını istediklerini dile getirdi. Akse Çamlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Yalım, Sokakta yaşayan can dostalarını hem Uşak Belediyesi olarak hem de şahsı adını her zaman yanlarını olduğunu ve can dostlarınından hasta olanlar içinde veteriner ekiplerin sürekli çalıştığını belirtti.

Öte yandan, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak adına gerçekleşen programın ardından Başkan Yalım çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ETİKETLER
Uşak Hayvanlara Şiddet
Sıradaki Haber
Hakkari'de çatıda kanadı sıkışan güvercin kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Katil İsrail Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı
14:42
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:39
Avrupa'da "evsiz çocuklar" sorunu alarm veriyor
14:36
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ