Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yerde yatan yaralıyı vatandaşlar ambulans gelene kadar gölge oluşturarak güneşten korumaya çalıştı.
Hacı Mehmet D. idaresindeki otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün eşi Adige, çocukları Sefa ve Hilal D. yaralandı.
Yerde yatan Hilal D'yi çevredeki vatandaşlar, başucunda yelekle gölgelik oluşturarak, ambulans gelene kadar güneşten korumaya çalıştı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ailenin Sivas'tan Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası'nı ziyarete gittikleri öğrenildi.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası Ambulans
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