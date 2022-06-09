Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta okulun temel kazısından tarih çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat'ta bir okulun temel kazısı sırasında tespit edilen tarihi eserler gün yüzüne çıkarılıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan çalışmada depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Lisesi boşaltılarak iş makineleriyle yıkıldı. Temel kazısı çalışmalarında tarihi kalıntılara rastlanıldı.
İnşaat çalışmaları durdurulan alanda Tokat Müzesi tarafından inceleme başlatıldı.
Yapılan kazı çalışmalarında eski bir yapının duvarında haç işareti olan taş bulundu. Eski dönemlerde yapılan su tahliye sistemi de kazı çalışmalarında gün yüzüne çıktı.
Okul bahçesindeki kalıntıların bir kısmının Sultan II. Beyazıt'ın Hazinedar Başı'sı Firuz Ağa tarafından H.890 (M.1485) tarihinde yaptırılan Tahtakale Hamamına ait olduğu tahmin ediliyor.
Etiketler: Tokat Tarihi Eser
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