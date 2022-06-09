Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
T.A'nın kullandığı otomobil, D-010 kara yolu Akkaya köyü mevkisinde, A.E. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Savrulan T.A. yönetimindeki araç, yolcu otobüsüne çarparak durabildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlardaki T.O. ve M.A, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Düzce
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