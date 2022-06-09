T.A'nın kullandığı otomobil, D-010 kara yolu Akkaya köyü mevkisinde, A.E. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Savrulan T.A. yönetimindeki araç, yolcu otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlardaki T.O. ve M.A, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.