Ayrancı köyünde, 85 yaşındaki Hasan Yıldırım ile 80 yaşındaki eşi Hamide Yıldırım'ın yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Süleyman Erdoğan'a ait müstakil eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen Hasan-Hamide Yıldırım çifti, köylülerin yardımıyla evden çıkarılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında iki müstakil ev kullanılamaz hale geldi.