Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK şüphelisi Tekirdağ'da yakalandı
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kadın, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen R.T'nin Kapaklı ilçesinde olduğu bilgisi üzerine, çalışma başlattı.
Ekipler R.T'yi örgüt üyesi bir kişinin yakınlarıyla görüştükten sonra ilçeden ayrılırken otoban gişelerinde yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Terör Örgütü
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