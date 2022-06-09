Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 14:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane'de aşırı yağış sele neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Gümüşhane'de gerçekleşen sağanak nedeniyle sel meydana geldi.
Gümüşhane'de aralıklı sağanak zamanla doluya dönüştü. Dağlardan kopan kaya parçaları yolları kapattı.
Torul ilçesine bağlı Tokçam ve Aksüt köylerinin bağlantı yollarında yağış nedeniyle sel önüne kattığı herşeyi götürdü.
Kara yolları ekipleri ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler sel gelen yollara ulaşarak temizlik çalışması yaptı.
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