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Güncel
AA 12.09.2023 11:13

Tokat'ta okulun ilk gününde öğrencileri Vali Hatipoğlu karşıladı

Tokat'ta 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı, okula gelen öğrencileri ise Vali Numan Hatipoğlu karşıladı.

Tokat'ta okulun ilk gününde öğrencileri Vali Hatipoğlu karşıladı

Kentte 584 okuldaki 4 bin 832 derslikte, 8 bin 481 öğretmen ve 107 bin 500 öğrenci için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Karşıyaka İlkokulu'na gelen öğrencileri ise Vali Numan Hatipoğlu karşıladı.

Eğitim öğretim yılının ilk gününde il genelinde yapılan servis denetimlerini inceleyen Vali Hatipoğlu, daha sonra Karşıyaka İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Okula girişte öğrencilere balon ve düdük hediye eden Hatipoğlu, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Vali Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmek için çalıştıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Öğrencilerimizle beraberiz. Öğrencilerimizi servislerinden karşıladık. Servislerimizin kusursuz bir şekilde öğrencilerimize ve ailelerimize hizmet vermesi için emniyetimizle, jandarmamızla gayret içerisindeyiz. Onların eksiksiz bir şekilde hizmet görmelerini istiyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız, denetimlerimiz hem okullarda, hem okul çevrelerinde, servislerde, umuma açık alanlarda bundan sonra da devam edecek. Bütün gayretimiz öğrencilerimizin her halükarda huzurlu ve güvenli bir çevre içerisinde eğitim almalarına yönelik olacak."

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'na, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan eşlik etti.

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