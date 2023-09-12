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Güncel
İHA 12.09.2023 10:45

Giresun’da şüpheli paket alarmı

Giresun şehir merkezinde çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Giresun’da şüpheli paket alarmı

Giresun’da Gazi Caddesi üzerinde Şeyh Keramettin Camii önündeki çop kutusunun yanına bırakın şüpheli kutu vatandaşların ihbarı üzerine polisi harekete geçirdi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yeri gelen polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı.

Çevredeki iş yerlerinin boşaltılmasının ardından bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Daha sonra şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Ardından paket incelenirken kayda değer birşey bulunamadı. Olayın ardından Gazi Caddesi ulaşıma açıldı. Hiç bir şey olmamış gibi Cadde üzerinden yayın yapan bir kameranın kaydında saat 15:30 sıralarında bir temizlik görevlisi çöpün içinden çıkardığı poşetteki kutuyu açarak içindeki ayakkabıyı aldığı görüldü. Daha sonra ayakkabının kutusunu çöpün yayına bırakarak alandan uzaklaştığı belirlendi.

Tüm bu yaşananların ardından aynı temizlik görevlisi durumdan habersiz olay yerine gelerek fünyenin patlatılmasından sonra çevreye saçılan çöp parçalarını temizledi.

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