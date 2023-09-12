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Güncel
AA 12.09.2023 10:59

Artvin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Artvin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gökdeniz T'in kullandığı otomobil, Tosunlu köyünde mevkisinde kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Egemen L'nin (16) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gökdeniz T. ile Bora G. sağlık ekiplerince Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gökdeniz T., burada yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Arhavi Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Egemen L'nin cenazesi ise Ardanuç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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