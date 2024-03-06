Tokat’ta öğrencilere deprem eğitimi

Tatbikat kapsamında öğrencilere deprem anı, tahliye ve toplanma alanlarının önemi anlatıldı.

Öğretmen Vildan Alpat öğrencileri deprem bilinci kazandırmayı hedeflediklerini söyledi:

“Herkesin bildiği üzere ülkemiz deprem ülkesi. Şehrimiz de aynı şekilde. Bu yüzden biz her alanda olduğu gibi bu alanda da çocuklarımızı en temelden bilinçli bir şekilde yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımıza deprem bilincini, deprem anında yapılan yanlışlıkları anlatmak üzere de böyle bir tatbikat yapmak istedik. Öğrencilerimize mutlaka sağlam ve sabitlenmiş olan dolapların, yatak yanlarının etrafına sarsıntı anında bulunup; çök, tutun, kapan pozisyonuyla bir yaşam üçgenini oluşturmalarından bahsettik. Bunu öğrencilerimize yapılışının nasıl olduğunu göstererek onları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladık.”

Tatbikatlar sayesinde öğrencilerin deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçleniyor