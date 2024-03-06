Şırnaklı öğrencilerden petrol sahasına ziyaret

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir ve öğrenciler, Gabar Dağı bölgesinde açılan 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil üretim seviyesine ulaşan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol sahalarını ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere petrol kuyusu ve üretim süreci hakkında detaylı bilgi verildi. Öğrenciler, sahanın önemini ve üretim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Petrol mühendisliği ve jeoloji alanlarında kariyer düşünen öğrenciler için ziyaretin ilham kaynağı olduğunu belirten Kaymakam Demir, “Gençlerimiz için ilham kaynağı olmasını hedeflediğimiz; enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, cari açığımızı düşürerek üretime istihdama katkı sağlayacak, Türkiye Yüzyılının inşasında önemli rol oynayacak, gurur abidemiz Gabar Dağı’nda bulunan petrol üretim sahalarını gezerek yetkililerden ve mühendislerden bilgi aldık. Petrol şehri Şırnak’tan çıkacak petrol mühendisleri, jeoloji mühendisleri bu sahalarda ülkemizin geleceğine hizmet edecek Allah’ın izniyle. Gurur duyuyoruz ülkemizle, devletimizle ve aziz milletimizle” dedi.