İlçeye bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi tarafından arazide bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğüne getirilen 4 tilki yavrusu, burada kendileri için hazırlanan kafese yerleştirildi.

Müdürlükte koruma altına alınan yavrular, görevlilerce tavuk ve mamalarla besleniyor.

Veteriner kontrolünde olan tilki yavrularının herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi.

Tilkilerin yaklaşık 15 gün daha bakımının yapılacağı, daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.