Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Hatay'ın alınan bilgiye göre, Uğur K. idaresindeki 31 U 5709 plakalı motosiklet, Söğüt Mahallesi Yelliçam mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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