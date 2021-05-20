Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet K. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ
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