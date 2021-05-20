Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kadir Özer (86) yönetimindeki 43 UE 713 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Derecik Kavşağı mevkisinde Hasan Şen'in kullandığı 43 U 9520 plakalı otomobille çarpıştı.
Araç sürücülerinden Özer'in yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Özer, kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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