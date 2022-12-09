Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere ise el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tokat
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