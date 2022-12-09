Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 litre etil alkol, 30 litre farklı içki aroması katılmış alkol ile çok sayıda alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Operasyonda, Ömer A, İbrahim Ü. ile Mehmet T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Konya Sahte İçki
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