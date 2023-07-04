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Güncel
AA 04.07.2023 15:39

Tokat'ta Geleneksel Çıkrık Köyü 6. Karakucak Güreşleri düzenlendi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, Geleneksel Çıkrık Köyü 6. Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

Tokat'ta Geleneksel Çıkrık Köyü 6. Karakucak Güreşleri düzenlendi

Çevre il ve ilçelerdeki 17 kulüpten 167 pehlivan, Çıkrık köyünün yaylasında düzenlenen güreşlerde 11 sıklette mücadele etti. Başpehlivanlığı Serhat Elvan kazandı.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin İslam ile müşerref olduğu günden bugüne kadar sadece er meydanı değil, fikir namusunun da yılmaz savunucuları olarak bin yıldır bu coğrafyada bulunduğunu söyledi.

"Allah İslam alemini, bu dünyayı Türk milletinin huzur ve adalet anlayışından mahrum bırakmasın"

Türk milletinin İslam dünyasının sancaktarı olmasının hikmetini her gün bir kez daha gördüklerini anlatan Bulut, "Allah İslam alemini, bu dünyayı Türk milletinin huzur ve adalet anlayışından mahrum bırakmasın" ifadesini kullandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise güreşin ata sporları olduğunu vurgulayarak, "Er meydanı diyoruz ya, erlerin, kahramanlığın, yiğitliğin, dürüstlüğün olduğu bir spor. Milletimizin özelliği ile güreşin özelliği birleştiği için güreşte hep başarılar elde etmişiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da bu yıl 6'ncısını düzenledikleri karakucak güreşlerini birlik ve beraberliklerini pekiştirmek ve ata sporlarına bağlılıklarını sürdürmek adına devam ettirdiklerini anlatarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

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