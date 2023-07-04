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Güncel
AA 04.07.2023 14:58

Malatya itfaiyesinden boğulma vakalarına karşı uyarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyardı.

Malatya itfaiyesinden boğulma vakalarına karşı uyarı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2000 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, kurulduğu günden bu yana 430 vakaya müdahale etti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, güçlü bir ekibe sahip oluklarını belirterek, sadece Malatya'da değil Türkiye'nin birçok illerinde boğulma ve su altı vakalarına müdahale ettiklerini ifade etti.

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının artmasıyla boğulma olaylarının yaşanmaya başladığını aktaran Katipoğlu, şunları kaydetti:

"Ailelerimiz acı yaşamasın, gençlerimiz hayatlarının en güzel dönemlerinde hayatlarını kaybetmesinler. Şehrimizdeki sular, dip yapısını bilmediğimiz sular, kesinlikle bu sulara girmesinler. Bilindiği üzere Malatya'nın çevresi sularla çevrili Karakaya Barajı çok büyük bir baraj ve diğer göl, göletlerimiz var. Onların etrafında kurulan konteynerlerimiz var çadırlarımız var. Serinlemek ve temizlik amaçlı bu sulara girildiğini duyuyoruz. Maalesef sonunun üzücü olmasında endişe ediyoruz. O nedenle hemşerilerimize bir kez daha sesleniyoruz, kesinlikle baraj, göl, gölet sularına hiçbir amaçla girmesinler. Burada ailelerimiz büyük sorumluluk düşüyor. Ailelerimiz mutlaka evlatlarını takip etsinler çünkü boğulanların yaş ortalaması çok küçük. Hemşerilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz"

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