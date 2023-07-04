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Güncel
AA 04.07.2023 14:24

Yalova'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'dan Yalova'ya otomobil içinde uyuşturucu madde taşıdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve İstanbul plakalı iki şüpheli aracı takibe aldı.

Araçlar, Altınova-Yalova karayolunda polis ekipleri tarafından durdurulunca şüpheliler kaçma girişiminde bulundu. Polis tarafından yakalanan F. Ç. O. A. ve E. Ö. gözaltına alındı.

Narkotik köpekleri Gölge ve Zeytin'in katılımıyla yapılan aramada, araçların çeşitli bölümlerine saklanmış çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 56 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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