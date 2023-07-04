Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

Ergani Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, A.D, D.A. ve Ö.G. yakalandı.

Yapılan aramalarda baharat poşetine zulalanmış çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 3 kök kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

Savcılıkça sorgulanan bu kişilerden A.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol olmak üzere diğer 2'si serbest bırakıldı.