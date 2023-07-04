Ordu'da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe ilçesindeki bir fındık bahçesinde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Yılmaz, gazetecilere, komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 farklı kurumun katılımıyla oluşturduklarını söyledi.

İl genelinde yaklaşık 400 noktada en doğru sonucu tespit etmeye yönelik çalışma yaptıklarını belirten Yılmaz, çalışmayı 3 Temmuz itibarıyla Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde başlattıklarını, bugün de Perşembe'de devam ettiğini aktardı.

Yılmaz, en doğru sonucu bularak bildirecekleri Bakanlığın uygun gördüğü tarihte bunu kamuoyuyla paylaşacağını kaydederek, "Çalışmalar yapılırken arkadaşlarımız meyveye dönüşüm oranını bizzat 100 tane fındığı kırmak suretiyle tespit ediyorlar. Bu da gerçeğe en yakın sonucu bulma noktasında bize önemli katkı sağlıyor. Ben oluşacak rekoltenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"İnşallah bu çalışmayı tamamladıklarında ilimizin fındık rekoltesini ortaya koymuş olacağız"

Komisyonun yaklaşık 2 haftalık çalışma süreci geçireceğini ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben de aynı zamanda komisyon üyesiyim. Görünen şöyle, geçen seneye göre çeşit bazında biraz farklılık var. Bazı çeşitlerde azalma olduğu gibi bazı çeşitler geçen seneyle aynı. Bazı çeşitler de geçen seneden biraz daha iyi. Gerçek ne çıkar, rakam ne olur, bugünden söylemek çok zor. Arkadaşlarımız hummalı bir çalışma yapıyor. İnşallah bu çalışmayı tamamladıklarında ilimizin fındık rekoltesini ortaya koymuş olacağız"

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan ise Ordu'da 19 ilçede sahil, orta ve yüksek kesimlerde bizzat bahçelerde çotanak sayımının yapılacağını, dalların sayılacağını ve ocaklara bakılacağını anlattı.

Rekoltenin temmuz ayında fındık bahçelerinde teknik elemanlarla yapıldığının altını çizen Soydan, "Biz böyle bir rekoltenin gerçeğe en yakın rekolte olacağını tahmin ediyoruz. Diğer rekoltelere hiçbir vatandaşımız, kamuoyu, sektör itibar etmesin. Çünkü bu rekolte gerçeğe en yakın rekolte olarak sonuçlanacaktır" ifadesini kullandı.

Soydan, fındıkta verim artışına yönelik çalışmalara değinerek, "Hem Tarım ve Orman Müdürlüğümüz hem Ziraat Odalarımız ve diğer kurumlar dekarda verimi artırmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Tabii ki rekolteye de artış olarak yansıyacaktır. Yani bu rekoltenin çok olması fiyatın düşmesi anlamına da gelmez. 'Rekolte çok oldu, fındık fiyatları düşecek. Rekolte az olsun, fındık fiyatları yükselecek.' diye bir algının muhakkak ortadan kaldırılması lazım" diye konuştu.