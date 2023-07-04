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Güncel
İHA 04.07.2023 12:44

Bilecik'te 12 gün önce kaybolan düvelerden ikincisi de bulundu

Bilecik'te 12 gün önce ahırdan kaçan 2 kafadar düve 6'şar gün arayla bulundu.

Bilecik'te 12 gün önce kaybolan düvelerden ikincisi de bulundu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ahırdan kaçan 2 düveden biri, 6 gün sonrasında kaçtığı yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta 4 saatlik kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Hayvanların sahibi Bayram Keteci diğer düvesini bulmak için gece gündüz bölgeyi gezerken, 3 gün önce Bozüyük’ün Muratdede ve Delielmacık köyleri arasında ormanlık alanda çiftçiler tarafından görülen düve tekrardan kaçtı. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta başka bir süreye karışan düvenin fark eden çoban durumu hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, düvenin Bayram Keteci’ye ait olduğu tespit ederken, hayvanı şahsa teslim ettiler. Bayağı bir zayıflayan düvenin 12 gündür peşinde olduğunu anlatan Bayram Keteci, hayvanı buldukları için çok sevindiğini söyledi.

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