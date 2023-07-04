Mardin Ovası'nda son yılların en verimli buğday hasadı sezonu yaşanıyor

Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'de kuru tarımın ardından sulu tarım yapılan arazilerde de hasat sürüyor.

Günlük hasat edilen 10 bin ton buğday, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine götürülüyor.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, kentte tarıma elverişli 3 milyon 147 bin dönüm arazinin bulunduğunu söyledi.

Hububat ve bakliyat ekiminin yapıldığı alanın ise 2 milyon 500 bin dönümden fazla olduğunu ifade eden Öter, şunları kaydetti:

"Bu alının yaklaşık yüzde 60'ı sulanabilir alan. Bu alanda çiftçilerin kendi imkanlarıyla açtığı artezyen kuyuları ile sulama gerçekleşiyor. GAP faaliyete geçtiğinde bölgemiz rahatlar. Geçen sene kuru alandaki ürünler tamamen zayi oldu. Kuru alanda hasat yapılamadı. Bu sene kuru alandaki ürünün tamamı hasat edildi. Kuru alanda en düşük yerde 300 kilogram ürün verdi. Sulu alanlarda ise 800 kilograma kadar verim elde ediyoruz. 33 yıldır bu sektördeyim, son 7 yılda en çok verimin olduğu bir seneyi yaşıyoruz. Hem buğdayda hem arpada verim yüksek"

Öter, tarlalara giren biçerdöverlerle hasadın devam ettiğini dile getirerek, buğday hasadının ardından aynı tarlalara mısır ekiminin yapılacağını aktardı.

Arpada bu yıl geçen senenin iki katından fazla verim elde edildiğini anlatan Öter, buğdayda da verim artışı yaşandığını belirtti.

Öter, "Arpada geçen sene 200 bin ton, bu sene yaklaşık 400 bin ton ürün elde ettik. Buğdayda da geçen sene Mardin geneli 1,5 milyon ton ürün elde ettik, bu yıl da 1,7 milyon ile 2 milyon ton arası rekolte bekliyoruz. Geçmişte kuraklıktan dolayı kuru alanlara biçer giremiyordu. Bu sene de öyle olsaydı çiftçi alternatif ürün düşünüyordu. Ama bu sene mart ve nisan ayında iyi yağış düşmesinden dolayı kuru alanda da hasat yapıldı" diye konuştu.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'nin Orta Doğu’nun en büyüğü olduğunu ve 250 bin tonluk kapasitelerini doldurduğunu dile getiren Öter, Toprak Mahsulleri Ofisinden daha fazla yer açmasını istediklerini ifade etti.

"Allah bereketini yağdırdı"

Hububat Ticaret Merkezi esnafından Mehmet Vejdi Erbey, bu sezonun çok bereketli geçtiğini söyledi.

Ambarlarının dolduğunu anlatan Erbey, "Böyle bir kalite yok. Verim de güzel. TMO'dan isteğimiz biraz daha bizlere yer açsınlar" dedi.

Kızıltepe ilçesinde çiftçi Marvan Geçgel hasat sezonuna çok iyi bir şekilde başladıklarını anlatarak, "Nisan ayında düşen yağmurdan dolayı çok güzel verim aldık. Buğdayın kalitesi de çok iyi. Buğdayda önceki yıllarda biraz kuraklık vardı. Bu sene daha iyi. Allah bereketini yağdırdı" diye konuştu.