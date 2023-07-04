Antalya tarımı, ihracatta yüz güldürdü

Haziran ayında 169 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Antalya’nın yılın ilk yarısında 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Çandır, “Emek veren üreticilerimizi, çalışanlarımızı ve ihracatçılarımızı kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.



Tarım ihracatı arttı Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Antalya’da toplam ihracat içinde tarımın payının yüzde 5 artarak yüzde 59 olduğunu bildiren Başkan Çandır, aynı dönemde sanayinin payının yüzde 1 azalarak yüzde 26 olduğunu, madenciliğin payının ise yüzde 4 azalarak yüzde 15 olduğunu kaydetti.



Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre, Antalya’da toplam ihracat içinde tarımın payının yüzde 6 artarak, yüzde 55 olduğunu kaydeden Çandır, “Sanayinin payı aynı kalarak yüzde 29 oldu. Madenciliğin payı ise yüzde 5 azalarak yüzde 16 oldu” diye konuştu.



Yaş sebze ve meyve başı çekiyor Ali Çandır’ın verdiği bilgiye göre, yılın ilk yarısında Antalya’dan en fazla Almanya, Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Çin’e ihracat yapıldı. Yılın ilk yarısında en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildiğini bildiren Çandır, yaş meyve sebzeyi, madencilik ürünleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile süs bitkileri ve mamullerinin takip ettiğini belirtti.



Başkan Çandır, 2023 Haziran ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 18.6’sının Antalya’dan yapıldığını, ilk 6 ay toplamında ise yüzde 24’ünün Antalya’dan yapıldığını bildirdi.



2023 Haziran ayında Türkiye’nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 37,5’inin Antalya’dan yapıldığını kaydeden Çandır, ilk 6 ay toplamında ise yüzde 44,4’ünün Antalya’dan yapıldığını belirtti. 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaş meyve sebze ihracatı Türkiye’de yüzde 6,9 azalırken, Antalya’da yüzde 13,2 arttığını belirten Çandır, “2023’ün ilk 6 ayı toplamında bir önceki yılın ilk 6 ayına göre, yaş meyve sebze ihracatı Türkiye’de yüzde 16,6 büyürken, Antalya’da yüzde 26,5 büyüdü” şeklinde konuştu.