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Güncel
AA 04.07.2023 11:53

Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi arazide ölü bulundu

Sivas'ın Gürün ilçesinde 2 gün önce kaybolan kişinin, köyüne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki arazide cesedine ulaşıldı.

Sivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi arazide ölü bulundu

İlçeye bağlı Eskihamal köyünde yaşayan E.A'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında E.A'nın cansız bedeni köyden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

E.A'nın cesedinin bulunduğu yerde arı kovanlarının olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın arı sokması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

E.A'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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