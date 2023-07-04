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Güncel
İHA 04.07.2023 11:48

Gümüşhane’nin 9 günlük kaza bilançosu belli oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'ni Doğu Karadeniz’e bağlayan geçit noktası olan ve çok sayıda kenti birbirine bağlayan Gümüşhane’de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde gerçekleşen 26 trafik kazasında, 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Gümüşhane’nin 9 günlük kaza bilançosu belli oldu

Bu yıl oldukça kalabalık bir bayram tatili geçiren Gümüşhane’de alınan tedbirler yollardaki trafik kazalarına da yansıdı.

Trabzon, Giresun, Erzincan ve Bayburt şehir bağlantılarının olduğu Gümüşhane’de köy yollarıyla birlikte gerçekleşen trafik kazası sayısı geçtiğimiz yıllara göre düşerek 26 oldu.

Karayolları yol ağı ve köy yollarındaki Jandarma ve Emniyet bölgelerinde bayram tatili süresince 15'i yaralanmalı, 11'i maddi hasarlı olmak üzere gerçekleşen 26 trafik kazasında 1 kişi hastanede öldü, 26 kişi de yaralandı. Kurban Bayramı tatili süresince hem Jandarma ekipleri hem İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenle seyahat etmeleri için denetimlerini 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz bir şekilde devam ettirdi.

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