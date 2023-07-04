Tekirdağ'da mor renkli tarlalar bayramda yerli ve yabancı turistleri ağırladı

Kentteki lavanta tarlaları bayramda da vatandaşlar için çekim alanı oluşturdu.

Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çeken lavanta tarlalarındaki özel dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, lavanta tarlalarının kent turizmine katkı sağladığını söyledi.

Bazı tatilcilerin özellikle lavanta tarlalarını görmek için geldiğini ifade eden Hacıoğlu, "Kentte 15 gün önce başlayan lavanta etkinlikleri devam ediyor. Lavanta tarlalarında ziyaretler 15 gün daha devam edecek diye düşünüyoruz. Lavanta tarlaları olmadığı kadar fazla ilgi gördü. Özellikle İstanbul'a yakın olmanın avantajı kullanılarak insanlar akın akın lavanta tarlalarına geldi" dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın lavanta ile de anılır hale geldiğini, mor renkli tarlaların kentin turizmine renk kattığını dile getirdi.



"İstanbul'a yakın olmamız nedeniyle milyonlarca insan lavanta tarlalarını gezdi"

Kentte ziyarete açık 20 lavanta tarlasının olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Bu tarlaların hepsinde özel dekorlar oluşturuldu. İnsanların güzel anılar biriktirmesi için her şey var. En iyi şekilde hizmet sunuyorlar. Lavanta şenliği ve kurum olarak yaptığımız lavanta rotasının tarlalara ulaşımı kolaylaştır ve ziyaretçilerin ilgisini artırdı. İstanbul'a yakın olmamız nedeniyle milyonlarca insan lavanta tarlalarını gezdi" diye konuştu.

Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlası sahibi Hakan Turgut, bayram tatili boyunca tarlanın hiç boş kalmadığını söyledi.

Tarlayı ziyaret eden herkesin mutlu ayrıldığını anlatan Turgut, "Bayram tatili için gelenler muhakkak lavanta tarlalarına uğradı. Lavanta tarlasının insana verdiği huzuru herkes yaşayarak kentten ayrıldı. Lavanta hasat edilene kadar ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.