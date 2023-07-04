Az Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.07.2023 10:42

Kocaeli'de üreticilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek fidesi dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 50 hibeli albion cinsi 118 bin çilek fidesi dağıttı.

Kocaeli'de üreticilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek fidesi dağıtıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atıl arazilerin tarıma kazandırılması, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, çilek bahçesi tesisi kurmaları için çiftçilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek fidesi, malç naylonu, damla sulama borusu desteği verildi.

Gerekli ekipmanı alan çiftçiler, Kocaeli iklim şartlarında nisan sonlarından başlayarak 5,5 aya kadar verim alınabilen çileğin fidelerini toprakla buluşturdu.

Gölcük ilçesinden üretici Eser Ersadıç, belediyenin verdiği desteklerden memnun olduklarını belirterek, "Mahsulü aldıktan sonra daha memnun olacağız. Albion yediveren cinsi çilek fideleri kaliteli. Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle genç çiftçi olarak verdiği desteklerle bizi üretime teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Karamürsel ilçesinden Sadettin Şakıyan da 10 dönüm bahçesinde ceviz ve çilek yetiştirdiğini, ayrıca hayvancılıkla uğraştığını kaydetti.

Uzun yıllardır çilek yetiştirdiği için tecrübeli olduğunu bildiren Şakıyan, albion türünün bölge için ideal cins olduğunu ve verimli yetiştiğini kaydetti. Şakıyan, destekleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kandıra ilçesinden çiftçi İrfan Özer, çileklerin dikimi ve bakımı için Muhtarlık İşleri Dairesinin ziraat mühendislerinden gerekli teknik bilgileri aldıklarını belirtti.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Aydın'da 110 adet elektronik sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Bakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
12:34
Borç yapılandırmasında vergi dairelerine 5,5 milyon başvuru
12:27
Leyla Aydemir davasında sanıklara verilen beraat kararının bozulması istendi
12:13
Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale ediliyor
12:15
Kızamıkta en çok vaka İstanbul'da
12:15
İstanbul Otogarı'nın kolonları alarm veriyor: Paslı demirler görünmeye başladı
Sakarya'nın tescilli kestane balı zahmetli mesaiyle sofralara ulaşıyor
Sakarya'nın tescilli kestane balı zahmetli mesaiyle sofralara ulaşıyor
FOTO FOKUS
İsrail, Cenin’deki kuşatma ve saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor
İsrail, Cenin’deki kuşatma ve saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ