Aydın'da 110 adet elektronik sigara ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.



İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçunu işleyen şahsa yönelik yapılan koordineli çalışmalar çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda İncirliova ilçesinde elektronik sigara ve gümrük kaçağı ürünler satan O.D. isimli şüpheli şahsın motosikletinde yapılan aramada 110 adet elektronik sigara ve 1 hesap kayıt defteri ele geçirildi. Jandarma ekipleri O.D.'yi gözaltına alırken, elektronik sigaralara da el kondu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.