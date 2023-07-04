Kuşlar doğal yaşamlarında görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, “Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan Mahalli öneme haiz sulak alanımız doğaseverlerin ve kuş fotoğrafçılarının ziyaret ettikleri önemli alanlardan biridir.





Şube müdürlüğümüzün sınırları içinde bulunan korunan alanların sürdürülebilir yönetimi için çalışmalarımız devam ederken, aynı zamanda potansiyel saha tespit çalışmalarımız da sürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, korunan alanların doğal habitatlarını korumak ve bu alanların ekolojik dengeye katkısını artırmak için çeşitli faaliyetler yürütmekteyiz. Ayrıca, potansiyel sahaları belirleyerek bu alanların da koruma altına alınması için çalışmalar yürütmekteyiz” denildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan paylaşımda sulak alanda gönüllerince gezen ve beslenen kuşlar görülüyor.