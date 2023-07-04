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Güncel
İHA 04.07.2023 09:05

Uludağ'ın en dik şelalelerinden iple indiler

Bursalı dağcılar kar sularının erimesiyle coşan Uludağ'ın en dik şelalelerinden iple inerek daha önce hiç görülmeyen yeşil havuzları görüntüledi.

Uludağ'ın en dik şelalelerinden iple indiler

Bursalı usta dağcı İsmet Şentürk ve yanındaki dağcı grubu Uludağ'da hiç ayak basmamış en vahşi bölgelere yürüyüş düzenleyip daha hiç görülmeyen doğa harikası mekanları görüntüledi.

Şentürk ve dağcılar 40 Merdivenler diye bilinen şelalenin tepesinden aşağıya iple inerek eriyen kar sularıyla coşan dokuz gözler şelalelerinin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Uludağ'ın en dik şelalelerinden iple indiler



Azgın akan kar sularına güçlükle direnen dağcılar bu zor şartlar altında suyun içerisinden iple ilerleyerek Kozluören şelalesine daha önce hiç görülmeyen olukların bulunduğu alana ulaştı. Dokuz gözler şelalesinin döküldüğü alanda bulunan yeşil havuzlara giren dağcılar doğa harikası bölgeleri kameralarıyla kayda alıp o anları ölümsüzleştirdi. İlk defa görüntülenen Kozluören Şelalesi'nde metrelerce devam eden doğal yeşil oluklar ise dikkat çekti. Macera dolu şelale turunu tamamlayan usta dağcı İsmet Şentürk ve dağcı arkadaşları Uludağ'da hiç bilinmeyen bir birinden güzel şelalelerin olduğunu buraların biran önce turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. 

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