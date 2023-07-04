Van’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, “Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan aranma kaydı ve hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından aranma kaydı ve hakkında 18 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.