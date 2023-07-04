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Güncel
AA 04.07.2023 10:29

Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Sinop'ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere, koç ve altın hediye edildi.

Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalarda yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları düzenlendi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen yarışmalarda, katılımcılar bir saat süreyle direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.

Yarışmada, Önder Akkaya uzun uğraşlar sonucunda aldığı bayrağı Vali Erol Karaömeroğlu’na takdim etti.

Akkaya ile halat çekme yarışmasına katılan takım üyelerine koç hediye edilirken, yüzme kategorilerinde dereceye girenlere ise altın verildi.

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