Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta devrilen traktördeki 5 öğrenci yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Turhal ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 TZ 244 plakalı traktör Yavşan Caddesi'nde kaldırıma çıkarak devrildi.
Kazada, traktörün römorkundaki öğrenciler E.D. (17), Y.E.A. (17), Z.U. (17), Y.E.Y. (15) ve Y.A. (17) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Tokat
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