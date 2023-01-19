Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta arazide çıkan yangın söndürüldü
[arşiv haber, AA]
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Atyolu mevkisinde arazi üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Başçiftlik İtfaiyesine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında bölgedeki bağ ve bahçelerdeki meyve ağaçları zarar gördü.
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