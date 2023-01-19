Vali Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Başar Ay, yatak üretiminin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Çiçek, üretimin çok önemli olduğunu dile getirerek, öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

Önemli bir işe imza attıklarını vurgulayan Teltik, şunları kaydetti:

"Burada amacımız yatak üretmek değil, yatak üretiminde, sanayicimizin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmektir. Öğrencilerimiz üretime dahil edilmiş, sektörde kalifiye eleman durumuna getirilmeleri için gerekli adımlar da atılmıştır. Okulumuzda üretilen ürünler öncelikle okul yurtlarımızda, pansiyonlarımızda ve otellerde kullanılacak. Buralara pazarlanıp, yatağın üretiminde çalışan öğrencilerimize, öğretmenlerimize dolayısıyla ailelerimize ek gelir imkanı sağlanacak."

Konuşmaların ardından okuldaki yatak üretim tesisinin kurulmasında emeği geçenlere plaket verildi.

Öğrencilerin, "Sosyal Gelişmeyi Desteleme Programı Yetişmiş Eleman Kalite Üretim Projesi" kapsamında ürettiği yataklar "Karmiria" markasıyla satışa sunulacak.