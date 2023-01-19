Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da duvara çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikanın duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ulaş Mahallesi'nde C.L. idaresindeki otomobil, bir tekstil fabrikasının duvarına çarptı. Ardından alev alan otomobil yanmaya başladı.
Yaralanan sürücü C.L. ve otomobildeki S.S. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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