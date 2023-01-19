Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
H.A. (27) idaresindeki otomobil, Pazar-Zile kara yolu Bahçebaşı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.A. (27) ve E.K. (22) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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