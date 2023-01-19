Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 iş yeri ile 2 depoya operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, tütünle doldurulmuş 6 bin 200 makaron, 85 kilogram kaçak nargile tütünü, 1164 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.