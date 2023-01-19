Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 6 bin 200 makaron ele geçirildi
Uşak'ta, 6 bin 200 dolu makaron (filtreli sigara) ile 1164 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 iş yeri ile 2 depoya operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, tütünle doldurulmuş 6 bin 200 makaron, 85 kilogram kaçak nargile tütünü, 1164 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uşak Kaçakçılık Kaçak İçki
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