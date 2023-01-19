Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da fırtınada kaybolan balıkçı teknesini Sahil Güvenlik ekipleri buldu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde fırtınada halatının kopması nedeniyle denizde kaybolan balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik ekiplerince Mersin açıklarında bulunarak sahibine ulaştırıldı.
İlçe sahilinde demirli olan "Güner Kaptan 1" adlı tekne, 13 Ocak'ta fırtınada halatının kopması nedeniyle denizde sürüklendi.
Teknesini bulamayan kişinin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, Mersin'in Silifke açıklarında sürüklenirken buldukları tekneyi Yeşilovacık'taki balıkçı barınağına götürdü.
Tekne, sahibine teslim edildi.
Etiketler: Hatay
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