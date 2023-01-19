Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün destekleri, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediye Başkanlığının himayelerinde dernek tarafından yürütülen "Birlikte Gelişim Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında Dernek Başkanı Mehmet İlker Ünal ve dernek yönetiminin ev sahipliğinde "Okumak, Olmak, Oluş(tur)mak" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Eralp, Belediye Konferans Salonu'ndaki konferansta lise öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

İnsanın varlık koşullarının sadece "biyolojik çerçeve"ye indirgenmesinin, onda var olan "manevi ve ruhsal tabaka"nın ihmal edilmesinin insanı kısıtlayacağını söyleyen Eralp, "Okumak bizi oldurur, oluşturur ve başka şeyleri de oluşturmamızın imkan ve bilgisini sağlayarak varlık ve hadiselere tesir ederek daha yaşanılır ve güzel erdemli ve ilkeli bir dünya kurmamızı sağlar. Okumak bize insan olmanın imkanlarını verir." ifadesini kullandı.

Programa, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yücel Doğan ile okul yöneticileri katıldı.